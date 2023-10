Das „Unheimlich schnell“-Event (englischer Titel „Scary fast“) liegt mittlerweile hinter uns. Im Rahmen des Events hat Apple das neue MacBook Pro mit der M3 Chip.Familie sowie den neuen 24 Zoll iMac mit M3-Chip vorgestellt. Allerdings hat es noch einen heimlichen Star gegeben, der hinter den Kulissen gearbeitet hat. Es handelt sich um das iPhone 15 Pro Max, mit dem alle Präsentationen, Schauplätze und Drohonenaufnahmen der Veranstaltung aufgenommen wurde. Nun hat Apple ein interessantes Behind-the-Scenes-Video zur Keynote veröffentlicht.

Hinter den Kulissen von „Unheimlich Schnell“

Unter der Leitung des Dokumentarfilmregisseurs Brian Oakes, bekannt für die preisgekrönten Filme Jim: The James Foley Story und Living with Lincoln, rückt Unheimlich Schnell das iPhone 15 Pro Max in den Mittelpunkt des Geschehens.

Dieses bietet eine hervorragende Videoqualität, die mit professionellen Videokameras konkurrieren kann.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem iPhone 15 Pro Max können Kreative in ProRes mit bis zu 4K mit 60 fps auf ein externes Laufwerk mit Apple Log Codierung aufnehmen, wodurch noch mehr Details für die Farbkorrektur in der Postproduktion erhalten bleiben. iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind außerdem die ersten Smartphones weltweit, die das Academy Color Encoding System (ACES), ein globaler Standard für Farb-Workflows, unterstützen.

„Wir konnten die gleichen komplexen Aufnahmen mit dem iPhone 15 Pro Max machen“, sagt Oakes. „Es ist erstaunlich zu sehen, dass die Qualität eines so kleinen und tragbaren Geräts mit einer großen 20.000 US-Dollar Kamera konkurrieren kann.“

Im Apple Newsroom heißt es unter anderem