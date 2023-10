Apple hat soeben ein neues Firmware-Update auf den eigenen Servern platziert, welches für die AirTags gedacht ist. Die Firmware trägt die Buildnummer 2A61 und ersetzt die bisherige Firmware 2A36, die im Dezember letzten Jahres veröffentlicht wurde.

AirTags: Firmware-Update 2A61 ist da

Ab sofort steht das Firmware-Update 2A61 für die AirTags zur Verfügung. Genau wie bei der Firmware 2A36 verliert Apple keine Silbe darüber, welche Veränderungen das Update mit sich bringt. Wir gehen davon aus, dass es sich um ein reines Bugfix-Update mit Leistungsverbesserungen handelt.

Apple wird das Firmware-Update schrittweise einführen. So soll das Update am heutigen Tag für 1 Prozent der Nutzer zur Verfügung stehen. Am 07. November soll das Update für 10 Prozent der Nutzer freigeschaltet werden, bevor es am 14. November auf 25 Prozent der Nutzer ausgeweitet wird. Am 28. November soll das AirTags-Update dann für alle Nutzer bereitstehen.

1% of users will get it today

10% on 11/07/2023

25% on 11/14/2023

100% on 11/28/2023 https://t.co/IOcoDKZinH — Aaron (@aaronp613) October 31, 2023

Es gibt keine Möglichkeit, ein AirTag-Update manuell auszulösen. Sobald ihr an der Reihe seid und euer AirTag mit eurem iPhone verbunden ist, wird das Update installiert.