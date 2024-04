Nachdem Apple im vergangenen Jahr kein einziges iPad-Modell aktualisiert hat, ranken sich viele Gerüchte darum, wann der Hersteller aus Cupertino die Gunst der Stunde ergreifen wird, um neuen iPads zu präsentieren. Zuletzt hieß es, dass dies in der Woche ab dem 06. Mai der Fall sein wird. Im Vorfeld tauchen bereits die ersten Schutzhüllen Drittanbietern auf.

12,9 Zoll iPad Air: Case-Hersteller verkaufen bereits Schutzhüllen

Glaubt man den aktuellen Gerüchten, so wird Apple Anfang Mai neue iPad-Modelle vorstellen. In erster Linie rechnen wir mit einem bzw. zwei neuen iPad Pro und iPad Air. Im Vorfeld tauchen bereits Schutzhüllen von Drittanbietern auf.

Stöbert man auf Amazon, so fällt einem unter anderem ein Schutzhülle inkl. Tastatur für ein bislang unveröffentlichtes 13 Zoll iPad Air auf. Ob dieses schlussendlich 12,9 Zoll oder 13 Zoll groß sein wird, lassen wir mal dahingestellt. Aktuell bietet Apple das iPad Air nur in 10,9 Zoll an. Das Case von ESR für das „große“ iPad Air kann bereits vorbestellt werden und wird am 07. Mai 2024 ausgeliefert. Dies wäre ein Dienstag und somit ein typischer Tag für Apple neuen Produkte anzukündigen.

Allgemein wird mir einem neuen 11 Zoll und 13 Zoll iPad Pro mit M3-Chip, schlankerem Design, Frontkamera auf der Querseite, verbesserter Hauptkamera und weiteren Verbesserungen gerechnet. Das neue iPad Pro soll von einem neuen Magic Keyboard sowie dem Apple Pencil 3 begleitet werden. Beim iPad Air wird Apple erstmals auf zwei Displaygrößen (10,9 Zoll und 12,9 Zoll), einen M2-Chip und weiteren Verbesserungen setzen.

