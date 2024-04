Apple TV+ hat den offiziellen Trailer für die kommende vierte Staffel von „Trying“ veröffentlicht, in der Nikki und Jason, gespielt von Esther Smith und Rafe Spall, zurückkehren. Die neue Staffel feiert am 22. Mai Premiere und verspricht weitere herzergreifende Episoden, die sich mit den Feinheiten von Adoption und Familiendynamik befassen.

„Trying“ springt sechs Jahre in die Zukunft

In „Trying“ wird die Elternschaft (wenn nicht sogar das Leben im Allgemeinen) von allen Seiten beleuchtet, sodass es auch immer wieder kleine und große Sorgen gibt, mit denen sich die Familie auseinandersetzen muss – der Schlüssel dazu ist, zusammenzuhalten, egal wie schwierig es wird.

In der Serie begleiten wir ein Paar aus London, Nikki und Jason, die sich nichts sehnlicher wünschen als ein eigenes Kind. Nachdem sie feststellen, dass sie keine leiblichen Kinder bekommen können, entschließen sie sich zur Adoption. In den ersten drei Staffeln zeigt „Trying“ humorvoll und herzlich, wie Nikki und Jason mit den verschiedenen Anforderungen und Schwierigkeiten umgehen, während sie versuchen, ihre Familie zu gründen und gleichzeitig ihre Beziehung zu stärken.

Staffel 4 bringt eine neue Reihe von Familienangelegenheiten, da die Geschichte sechs Jahre in die Zukunft springt, wenn ihre adoptierte Tochter Princess (Scarlett Rayner) ein Teenager ist. Neben kleineren Problemen mit den Haushaltsgeräten und der Suche nach ein wenig Zeit für sich selbst zwischen Arbeit und Elternpflichten stellt die neue Staffel Nikki und Jason auch vor eine beängstigende Fortsetzung der größten Angst aus Staffel 3: die unwillkommene Rückkehr eines biologischen Elternteils.

„Als Princess beginnt, sich nach einer Verbindung zu ihrer leiblichen Mutter zu sehnen, sehen sich Nikki und Jason mit dem ultimativen Test ihrer elterlichen Fähigkeiten konfrontiert“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. Helfen sie bei der Suche oder dämpfen den Enthusiasmus? Und was tun sie, wenn die Mutter zurückkommen will? Was bedeutet das für die eigene Familie, für die sie so hart gearbeitet haben?

Im folgenden Trailer erhalten wir einen Vorgeschmack auf Staffel 4 und bekommen bei der Gelegenheit die neue Single „Forever“ des Londoner Popstars BEKA zu hören, die in jeder Folge von Staffel 4 eigene Songs beigesteuert hat.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren