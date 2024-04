Mittwochs und freitags stehen die Chancen gut, dass neue Inhalte auf Apple TV+ anlaufen. Neben neuen Episoden für bestehende Serien startet am heutigen Tag die zweite Staffel zu „The Big Door Prize“ auf dem Apple Video-Streaming-Portal.

„The Big Door Prize – Staffel 2“ startet auf Apple TV+

Rund ein Jahr nachdem Apple die zweite Staffel zu „The Big Door Prize“ in Auftrag gegeben hat, startet diese am heutigen Tag auf Apple TV+. Genau genommen, warten ab sofort die ersten drei Folgen auf euch. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 12. Juni 2024 neue Episoden.

Basierend auf M.O. Walshs Roman folgt die zweite Staffel von „The Big Door Prize“ den Bewohnern von Deerfield, während die Morpho-Maschine sie auf die mysteriöse „nächste Etappe“ vorbereitet. Während die Potenziale jedes Einzelnen gegen Visionen ausgetauscht werden, entstehen neue Beziehungen und neue Fragen werden gestellt.

Dusty (Chris O’Dowd) und Cass (Gabrielle Dennis) beschließen, sich eine Auszeit zu nehmen, während Trina (Djouliet Amara) und Jacob (Sammy Fourlas) erfahren, dass sie ihre alten Etiketten ablegen können. Giorgio (Josh Segarra) und Izzy (Crystal Fox) finden jeweils eine Romanze, während Hana (Ally Maki) und Pater Reuben (Damon Gupton) versuchen, den Zweck der Maschine herauszufinden. Die Bewohner der Kleinstadt stehen erneut vor der Frage, was sie über ihr Leben, ihre Beziehungen, ihr Potenzial und den Morpho selbst zu wissen glaubten.

Konnte euch die erste Staffel bereits überzeugen, so stürzt euch direkt in die Fortsetzung. Interessieren euch grundsätzlich Mysterie-Serien, so gebt „The Big Door Prize“ eine Chance. Die gesamte erste Staffel steht auf Apple TV+ auf Abruf bereit. Zur Einstimmung auf die zweite Staffel haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

