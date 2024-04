Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo hat Apple vor kurzem seine Lieferprognosen für das Vision Pro Headset angepasst und die geplante Stückzahl gegenüber den ursprünglichen Schätzungen deutlich reduziert. Dieser Schritt soll eine Reaktion auf die geringer als erwartet ausgefallene Nachfrage auf dem US-Markt sein.

Apple Vision Pro Lieferprognosen

Ursprünglich hatte Apple laut Kuo für das Jahr 2024 einen Absatz von 700.000 bis 800.000 Geräten prognostiziert. Laut dem Analysten wurde die Zahl nun auf 400.000 bis 450.000 Einheiten korrigiert.

Diese Reduzierung erfolgt, bevor die Vision Pro in Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten veröffentlicht wird, was laut Kuo ein Zeichen dafür ist, dass die Nachfrage in den USA „deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist“. Infolgedessen soll Apple bezüglich der Nachfrage in weiteren Märkten eine „konservative Sichtweise“ eingenommen haben.

Kuo zufolge wird Apple das neue Headset noch vor der Worldwide Developers Conference im Juni in weiteren Ländern einführen. Kuo erklärt auch, dass Apple die Gesamtstrategie für sein Headset-Geschäft „überprüft und anpasst“. Frühere Berichte hatten angedeutet, dass eine zweite Generation der Vision Pro im Jahr 2025 auf den Markt kommen könnte, doch Kuo merkt an, dass dies wahrscheinlich nicht mehr der Fall ist.

Zu bedenken ist an dieser Stelle, dass die Financial Times im Juli letzten Jahres berichtete, dass Apple im Jahr 2024 rund 400.000 Vision Pro Headsets herstellen würde. Wenn Kuo mit seiner Prognose richtig liegen sollte, ist es möglich, dass Apple dieses Ziel zwischen Juli und der Veröffentlichung der Vision Pro im Februar erhöht hat, nur um es jetzt wieder zu senken.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren