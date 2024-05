Update 28.05.2024: Das nächste Puzzlestück zum kommenden Beats Pill Lautsprecher erreicht uns. Wie Macrumors berichtet, wurde der Beats Pill-Lautsprecher jetzt auf der Apple-Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Europa aufgeführt. (/Update Ende)

Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass Apple zeitnah eine neue Generation des Beats Pill Lautsprechers ankündigen wird. Nun taucht der Lautsprecher in einer weiteren offiziellen Datenbank auf. Der nächste Schritt zur offiziellen Ankündigung ist somit erledigt.

Beats Pill: neue Generation taucht in weiterer Datenbank auf

Vor wenigen Tagen tauchte ein neuer Beats Pill Lautsprecher in der Datenbank der FCC auf. Nun zeigt sich der Lautsprecher ein weiteres Mal. Dieses Mal hinterlässt der neue Beats Pill Spuren in der Datenbank der Taiwan National Communications Commission (NCC).

Das Gerät mit der Modellnummer A3211 entspricht den in der FCC-Datenbank aufgeführten Spezifikationen. Es ist nicht unüblich, dass neue Produkte im Vorfeld in offiziellen Datenbanken auftauchen. Solche Zertifizierungseinträge sind notwendig, bevor ein Produkt auf den Markt gebracht werden kann. Einträge in entsprechenden Datenbanken bedeuten in der Regel, dass eine Produktankündigung in den kommenden Wochen bevorsteht.

Die Bilder zum kommenden Beats Pill Lautsprecher, die in der NCC-Datenbank hinterlegt sind, deuten daraufhin, dass die neue Generation des Beats Pill optisch weitestgehend der Vorgänger-Generation ähnelt. Die Vorderseite des Geräts wird vollständig vom Lautsprechergitter mit markantem „Beats“-Branding verdeckt. Auf der Oberseite befinden sich vier physische Tasten und auf der Rückseite befindet sich ein USB-C-Anschluss. Das neue Modell verfügt außerdem über eine Öse für eine Schlaufe an der Seite. Der neue Beats Pill wird aller Voraussicht nach in drei Farben Schwarz, Gold und Rot verfügbar sein.

In den letzten Wochen tragen bereits Basketball-Spieler LeBron James und Formel 1 Fahrer Daniel Ricciardo den neuen Beats Pill Lautsprecher zur Schau. Zudem tauchte dieser im Programmcode des iOS 17.5 Release Candidates auf.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren