WhatsApp ermöglicht es Nutzern nun, Sprachaufnahmen als Status-Updates mit einer Länge von bis zu einer Minute zu veröffentlichen. Damit verlängert das Unternehmen die bisherige maximale Statuslänge von 30 Sekunden, was die Flexibilität und den Komfort beim Teilen von Updates sowohl auf iOS- als auch auf Android-Plattformen verbessert.

WhatsApp ermöglicht längere Sprachstatus-Updates

Mit den neuesten Updates können WhatsApp-Nutzer Sprachaufnahmen mit einer Dauer von bis zu einer Minute über Status-Updates aufzeichnen und teilen. Die Neuerung wurde von WABetaInfo für die aktuellen Beta-Updates für iOS und Android bestätigt (WhatsApp Beta für iOS 24.10.10.74 und WhatsApp Beta für Android 2.24.7.6)

Die Möglichkeit, längere Sprachnotizen aufzunehmen, kann die Kommunikation kohärenter und bequemer gestalten. So können Nutzer ihre Nachrichten jetzt in einem einzigen, ununterbrochenen Audioclip übermitteln und müssen ihre Gedanken nicht auf mehrere einzelne Sessions aufteilen. Ob der längere Inhalt letztendlich mehr Gehalt hervorbringt, liegt jedoch weiterhin in der Verantwortung des Verfassers.

Falls ihr die aktuelle WhatsApp-Beta nutzt, bei euch jedoch die Sprachaufnahmen im Status noch auf 30 Sekunden beschränkt sind, dann wartet noch etwas ab. Für einige Nutzer wurde das Upgrade zwar bereits freigeschaltet, doch wie üblich stellt WhatsApp neue Features in Wellen zur Verfügung, sodass in den kommenden Tagen noch mehr Nutzer ausführlich über ihren aktuellen Status berichten können.

