Die Ereignisse wiederholen sich in regelmäßigen Abständen. Nun ist Apple dazu übergegangen, die Signatur von iOS 17.5 (und iPadOS 17.5) aufzuheben. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Downgrade auf diese „veraltete“ Version nicht mehr möglich ist.

Apple stoppt Signatur von iOS 17.5

Nach der Freigabe einer neuen iOS-Version gewährt Apple ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Dies kann manchmal sinnvoll sein, wenn mit der neuen Version Probleme auftreten. Dann können Anwender im Notfall auf die funktionierende ältere Version zurückkehren.

In der Nacht zu heute ist Apple dazu übergegangen, die Signatur von iOS 17.5 einzustellen. Eine solche Maßnahme findet in regelmäßigen Abständen, kurz nach der Freigabe einer neuen iOS-Version statt. Diese Strategie ist Teil des umfassenderen Ansatzes von Apple, um sicherzustellen, dass die Benutzer die sicherste und aktuellste Version ihres Betriebssystems erhalten. Mit der Einstellung der Signatur älterer iOS-Versionen will Apple verhindern, dass die Nutzer auf weniger sichere und anfälligere Versionen zurückgreifen.

Mit der Freigabe von iOS 17.5 hat Apple ein neues Hintergrundbild für den Sperrbildschirm zu Ehren der Community und Kultur von LGBTQ+ eingeführt. Darüberhinaus hat der Hersteller eine plattformübergreifende Tracking-Erkennung implementiert. Im Zusammenhang mit iOS 17.5 tauchte allerdings ein Foto-Bug auf, den Apple mit dem Update auf iOS 17.5.1 beseitigte. Da iOS 17.5.1 nun da ist und keine größeren Probleme aufgetaucht sind, wird iOS 17.5 nicht mehr benötigt.

