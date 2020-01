Geht es nach dem EU-Parlament, gibt es für Smartphones bald nur noch einheitliche Ladekabel bzw. einen einheitlichen Anschluss. So könnte unnötiger Abfall verringert, Kosten gesenkt und die Nutzung vereinfacht werden, heißt es in einem Schreiben des EU-Parlaments. Dieses Vorhaben ist schon länger im Gespräch, nun will man den Druck jedoch noch einmal erhöhen.

Neuer Anlauf für einheitliches Ladekabel

Wie das EU-Parlament zu bedenken gibt, sei der bisherige Ansatz, die Industrie zur Entwicklung gemeinsamer Ladegeräte zu animieren, nicht ausreichend gewesen. Nun will man einen neuen Anlauf starten. Im Rahmen der Plenarsitzung, die vom 13. bis 16. Januar in Straßburg stattfindet, wird das Thema deshalb erneut aufgegriffen und über die Möglichkeit eines regulierenden Eingriffs der EU gesprochen.

„Der Ansatz der Kommission, die Industrie freiwillig zur Entwicklung einheitlicher Ladegeräte zu ermuntern, blieb hinter den Zielen der Mitgesetzgeber zurück. Die freiwilligen Vereinbarungen zwischen den verschiedenen Akteuren der Branche haben nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt.“

Wie die Abgeordneten erklären, soll ein gemeinsames Ladegerät und Anschluss für alle Mobiltelefone, Tablets, E-Reader und andere tragbare Geräte geeignet sein. Derzeit würden allein durch alte Ladegeräte mehr als 51.000 Tonnen Elektro-Müll pro Jahr entstehen.

Apple gab hingegen vor knapp einem Jahr an, dass Vorschriften, die alle Smartphones dazu zwingen würden, den gleichen Ladeanschluss zu haben, „die Innovation einfrieren“ und eine Umstellung sogar „schlecht für die Umwelt“ sei. Unter anderem hieß es in Apples Statement: