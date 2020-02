In regelmäßigen Abständen nutzt Apple seinen YouTube Kanal, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären oder Tipps & Tricks auszusprechen. Dieses Mal dreht es sich um das Wiederherstellen eines iPhones, falls ihr euren Passcode vergessen habt.

iPhone wiederherstellen, falls ihr euren Passcode vergessen habt

Nachdem wir euch kürzlich auf die Langzeitbelichtung bei Live Photos aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit dem nächsten Tipp von Apple weiter. Dieses Mal dreht es sich um die iPhone-Wiederherstellung. Mit insgesamt 3 Minuten und 47 Sekunden widmet sich der Hersteller aus Cupertino diesem Thema.

Ihr erfahrt in dem eingebundene Video, wie ihr euer iPhone wiederherstellen könnt, falls ihr euren Passcode vergessen haben solltet. Wir möchten an dieser Stelle nicht auf jeden einzelnen Schritt des Videos eingehen. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass ihr Zugriff auf einen Mac oder PC habt.