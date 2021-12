Im Laufe des heutigen Vormittags hat Apple die Gewinner der App Store Awards 2021 bekannt gegeben (wir berichteten). Nun blicken wir etwas konkreter auf die Spiele des Jahres 2021. Welch Spiele sind besonders beliebt auf dem iPad? Welche auf dem iPhone? Welche Spiele sind unter Apple Arcade Gamer besonders gefragt? Alle App Store Award 2021 Gewinner findet ihr hier.

App Store: Das sind die Jahres-Charts für Deutschland

Bei iOS-Gamer hierzulande hoch im Kurs in 2021 sind Klassiker wie Minecraft, Brettspiel-Adaptionen für die ganze Familie wie Monopoly oder DAS SPIEL DES LEBENS 2 und Simulationen wie Plague Inc., Farming Simulator 20 oder Bus Simulator : Ultimate. Mit HORSE CLUB Pferde-Abenteuer von Blue Ocean Entertainment AG aus Stuttgart, findet sich ein Kinderspiel einer deutschen Entwicklerschmiede in den Top 10 der meistgekauften iPad Apps, das Spieler ab 6 Jahren auf den Lakeside-Pferdehof mitnimmt, wo spannende Abenteuer und Aufgaben warten.

Bei den Apple Arcade Charts freut sich Sonic Racing, der „schnellste Igel der Welt“ über die Spitzenposition. Hier findet ihr alle Gewinner der App Store Awards 2021.

App Store Deutschland: Die Charts 2021

Top iPhone Spiele (gekauft)

Minecraft

Bloons TD 6

Plague Inc.

Monopoly

MontanaBlack Kylo’s Befreiung

Mein Kind Lebensborn

Pou

Geometry Dash

Football Manager 2021 Mobile

Hitman Sniper

Top iPhone Spiele (kostenlos)

Among Us!

Project Makeover

Neues Quizduell!

Subway Surfers

Water Sort Puzzle

ROBLOX

Clash Royale

Count Masters: Lauf-Spiele 3D

Mario Kart Tour

Homescapes

Top iPad Spiele (gekauft)

Minecraft

Monopoly

Bloons TD 6

Plague Inc.

Stardew Valley

Mein Kind Lebensborn

DAS SPIEL DES LEBENS 2

Farming Simulator 20

HORSE CLUB Pferde-Abenteuer

The Room

Top iPad Spiele (kostenlos)

Among Us!

Roblox

Hay Day

Project Makeover

Mario Kart Tour

Bus Simulator : Ultimate

Subway Surfers

Brawl Stars

Happy Color® Malen nach Zahlen

Homescapes

Top Apple Arcade Spiele