Im Sommer dieses Jahres gab Apple TV+ bekannt, dass das Unternehmen mit „Bad Monkey“ eine neue 10-teilige Drama-Serie mit Vince Vaughn in Auftrag gegeben hat. Wie nun bekannt wird, stoßen drei namhafte Schauspielerinnen zur Besetzung der kommenden Apple Original-Serie hinzu.

Apple TV+: namhafte Schauspielerinnen stoßen zur Besetzung von „Bad Monkey“

Variety berichtet, dass Michelle Monaghan, Jodie Turner-Smith und Meredith Hagner zur Besetzung von „Bad Monkey“ dazustoßen. Das Trio von Schauspielerinnen schließt sich dem zuvor angekündigten Hauptdarsteller – Vince Vaughn – an. Dieser wird neben Bill Lawrence (Ted Lasso) auch als ausführender Produzent fungieren.

Bad Monkey“ erzählt die Geschichte von Andrew Yancy (gespielt von Vaughn), einem ehemaligen Detektiv, der in Südflorida zum Restaurantinspektor degradiert wurde. Ein abgetrennter Arm, der von einem Touristen beim Angeln gefunden wurde, zieht Yancy in die Welt der Gier und Korruption, die sowohl Land und Umwelt in Florida sowie den Bahamas dezimiert. Und ja, es gibt einen Affen.

Zum aktuelle Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, wann die Serie ihre Premiere auf Apple TV+ feiern wird.