Nach Angaben der örtlichen Polizei werden Apple AirTags in Kanada bei einer zunehmenden Anzahl von gezielten Autodiebstählen verwendet.

In einer Pressemitteilung der York Regional Police beschreiben Ermittler eine neue Methode, die Diebe verwenden, um hochpreisige Fahrzeuge aufzuspüren und zu stehlen. Dabei werden das Apple „Wo ist?“-Netzwerk sowie die Apple AirTags verwendet.

Der eigentliche Diebstahl erfolgt weitgehend konventionell. Der Zweck der AirTags besteht darin, die Autos bis zum Wohnort ihrer Opfer zu verfolgen, um sie dann aus der Einfahrt zu stehlen.

Seit September 2021 haben Polizisten allein in der Region York fünf Vorfälle untersucht, bei denen Verdächtige „AirTags“ bei Diebstählen von High-End-Fahrzeugen einsetzten. Diebe zielen auf besonders wertvolle Fahrzeuge, die sie auf öffentlichen Plätzen und auf Parkplätzen finden, und platzieren einen AirTag an einem nicht sichtbaren Bereich, beispielsweise in der Anhängerkupplung oder am Tankdeckel, in der Hoffnung, dass er vom Autobesitzer nicht entdeckt wird.

Apple hat bei seinen AirTags eine Anti-Tracking-Funktion implementiert. Wird man von einem AirTag verfolgt, ohne dass dieser mit seinem Besitzer verbunden ist, bekommen man nach einer bestimmten Zeit einen Hinweis auf seinem iPhone. Darüberhinaus spielt der AirTag einen Ton ab. Zukünftig wird es auch eine begleitende Android-App geben. Mit dem Update auf iOS 15.2 können Anwender zudem manuell nach verfolgenden AirTags suchen.