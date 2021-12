Apple nutzt den Monat Dezember für die Aktion „Apple 2021 Countdown“. Bis zum Monatsende lautet das Motto „31 Tage, 31 Angebote“. Nur am heutigen Tag erhaltet ihr die „Harry Potter 8-Film-Collection“ zum Gesamtpreis von nur 24,99 Euro.

Tag für Tag hält der iTunes Store in diesem Monat ein ganz besonderes Angebot für euch bereit. Heute steht die „Harry Potter 8-Film-Collection“ im Fokus. Zu Harry Potter müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Der erste Teil „Harry Potter und der Stein der Weisen“ wird wie folgt beschrieben

Die zauberhafte Verfilmung von J. K. Rowlings Weltbestseller: An seinem 11. Geburtstag erfährt Harry Potter, dass seine verstorbenen Eltern mächtige Zauberer waren, und auch er selbst magische Kräfte besitzt. Als er von Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei, aufgenommen wird, erlebt Harry das Abenteuer seines Lebens. Er lernt Quidditch, das hoch in der Luft gespielt wird und er muss sich einem schwarzen Magier stellen, der ihn vernichten will. Doch vorher ist eine spannende Schachpartie mit lebenden Figuren zu überstehen. Treffen wir uns auf Gleis 9 3/4 zum Start eines außergewöhnlichen Abenteuers!