Spotify ist der größte Musik-Streaming-Dienst auf dem Markt. Daher ist es nicht ungewöhnlich, wenn ihr von jemanden einen Spotify-Link zu einem Titel erhaltet, den ihr auf dem iPhone oder iPad anhören möchtet. Wenn ihr jedoch ein Apple Music-Abonnent seid, ist dieser Link nicht allzu hilfreich. Das Gegenteil ist natürlich auch der Fall: Wenn ein Spotify-Abonnent einen Apple Music-Link erhält, muss er den Inhalt ebenfalls manuell im Konkurrenzdienst suchen. Nun gibt es eine praktische neue App für iPhone und iPad, dank der ihr diese Links passend öffnen könnt.

MusicMatch für das iPhone und iPad

Die App heißt MusicMatch und kann kostenlos aus dem App Store heruntergeladen werden. Die App ermöglicht es Musikliebhabern, freigegebene Song-Links in Spotify oder Apple Music innerhalb der App zu öffnen. Hierfür müsst ihr den erhaltenen Link nur in MusicMatch einfügen. Jetzt könnt ihr schon den Song für den Dienst eurer Wahl öffnen. MusicMatch bietet auch eine Safari-Erweiterung an, die Links von Spotify automatisch zu Apple Music umleitet.

Das ist auch schon alles, was MusicMatch zu bieten hat, eine einfache Lösung für ein häufiges Problem, mit dem viele, wenn nicht sogar die meisten, Apple Music- und Spotify-Nutzer zu kämpfen haben. Derzeit unterstützt die App nur Apple Music und Spotify, aber die Unterstützung für YouTube Music, Tidal, Pandora und andere Dienste ist etwas, an dem die Entwickler arbeiten.