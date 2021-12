Mitte Dezember hatte Apple einige seiner Einzelhandelsgeschäfte in den USA und Kanada wegen der Verbreitung der neuen COVID-19-Variante vorübergehend geschlossen. Letzte Woche folgten sieben weitere Stores. Nun hat das Unternehmen weitere Geschäfte schließen müssen.

Weitere Apple Stores werden vorübergehend geschlossen

Zu den Apple Stores, die zuletzt geschlossen wurden, gehören unter anderem Apple Carnegie Library in Washington, D.C., Apple Century City in Los Angeles und Apple Walnut Street in Philadelphia. Außerdem hat Apple sechs Läden in Texas vorübergehend geschlossen, dazu kommen drei in Ohio, zwei in Virginia, zwei in Georgia und eine Handvoll anderer.

Mittlerweile musste Apple in den USA mehr als 25 Stores vorübergehend schließen. Die komplette Liste könnt ihr bei MacRumors einsehen. Es stehen jedoch nicht alle Schließungen im Zusammenhang mit dem Virus, fünf Läden im Bundesstaat Washington wurden aufgrund von schlechtem Wetter geschlossen.

Apple hat sich zu den jüngsten Schließungen nicht geäußert, sagte aber, dass viele der vorübergehend geschlossenen Läden weiterhin Kunden bedienen, die Bestellungen zur Abholung aufgegeben haben. Bloomberg hatte bereits berichtet, dass viele Ladenschließungen auf die zunehmenden COVID-19-Fälle unter den Mitarbeitern zurückzuführen sind. Gemäß den Unternehmensrichtlinien sollte ein Einzelhandelsgeschäft geschlossen werden, wenn etwa 10 Prozent der Mitarbeiter positiv auf COVID-19 getestet werden.

Apple erklärte bei den vorangegangenen Schließungen gegenüber Bloomberg, dass das Unternehmen die COVID-19-Situation ständig überwacht, um die Sicherheit seiner Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten: