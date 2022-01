iOS 15.3 ist vor Kurzem erschienen. In den kommenden Tagen wird Apple vermutlich die Betaphase zu iOS 15.4 eröffnen. Hinter den Kulissen laufen allerdings bereits die Vorbereitungen auf das nächste große iOS-Update. Die Rede ist von iOS 16. Einem aktuellen Gerücht zufolge, wird iOS 16 interaktive Homescreen Widgets unterstützen.

Apple wird im Juni einen ersten Ausblick auf iOS 16 gegeben. Zumindest gehen wir fest davon aus, dass Apple auch in diesem Jahr seine Worldwide Developers Conference im Juni abhalten und iOS 16 vorstellen wird. Dann werden wir einen ersten Ausblick darauf erhalten, wohin die Reise mit dem iPhone-Betriebssystem geht.

@LeaksApplePro berichtet nun, dass Apple an interaktiven Homescreen Widgets für iOS 16 arbeitet. Damit könnten Anwender beispielsweise über die Widgets Musik steuern, die Displayhelligkeit anpassen, die Taschenlampe einschalten, eine Stoppuhr bedienen und vieles mehr. Intern sollen die interaktiven Homescreen Widgets den Codenamen „InfoShack“ besitzen.

🔴EXCLUSIVE: iOS 16.

Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these “big widgets” internally named InfoShack.

Will tell you more about them soon. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 26, 2022