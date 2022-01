Apple hat am vergangenen Donnerstag die erste Beta-Version von iOS 15.4 für Entwickler veröffentlicht, die zahlreiche neue Funktionen wie Universal Control, sichere Notizen für den iCloud-Schlüsselbund, Face ID bei der Verwendung von Masken und mehr enthält. Interessanterweise arbeitet Apple auch an einem neuen Trade-In-Tool, mit dem kosmetische Details von einem anderen Gerät mit der iPhone-Kamera bewertet werden können.

Trade-In-Tool in iOS 15.4 Beta

Apple bietet nun schon länger ein Trade-In-Programm an. So können Kunden aktuelle Geräte günstiger bekommen, wenn sie ihre gebrauchte Apple-Hardware in Zahlung geben. Hierfür wird das Gerät entweder in einem Apple Store abgegeben oder eingeschickt und bewertet. Je nach Zustand erhält der Kunde eine Gutschrift. Wenn ein Gerät nicht für eine Gutschrift qualifiziert ist, kann es bei Bedarf direkt recycelt werden. Apple arbeitet anscheinend an einem Tool, dass den Bewertungs-Prozess deutlich vereinfachen könnte. Das lässt zumindest die aktuelle Beta von iOS 15.4 vermuten.

Wie 9to5Mac bei der Analyse der neuen Beta entdeckt hat, wird in iOS 15.4 ein neues Trade-In-Tool Nutzern dabei helfen, Apples Trade-In-Prozess zu durchlaufen. Das Tool nutzt die Kamera, um kosmetische Details eines anderen Geräts zu erkennen, wozu wahrscheinlich Dinge wie Kratzer, Dellen oder zerbrochenes Glas gehören. Sobald der Scan abgeschlossen ist, sendet das Tool die kosmetischen Details an Apple.

Apple berücksichtigt dann all diese Details, um zu bestimmen, wie viel das Unternehmen für das alte Gerät des Kunden zahlen wird. Dabei ist natürlich ein iPhone mit einem zerkratzten oder zerbrochenen Bildschirm weniger wert als ein gut erhaltenes Gerät – oder es wird sogar die Inzahlungnahme verwehrt. Das neue Tool soll den gesamten Umtauschprozess präziser und schneller gestalten. Dabei spart es dem Kunden Zeit, da er so vorher erfährt, wie viel er wahrscheinlich für sein altes Gerät erhält. Dementsprechend kann er seine Entscheidung treffen, ob er das Gerät einschickt.

Obwohl es auf die neue Funktion in der iOS 15.4 Beta bereits Verweise gibt, ist sie derzeit deaktiviert und kann nicht getestet werden. Die erste Beta-Version von iOS 15.4 ist ab sofort für Entwickler verfügbar.