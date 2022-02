Wir sind es gewohnt, dass Apple über das Jahr verteilt neue Farben seines Zubehörs präsentiert. So kündigt der Hersteller aus Cupertino regelmäßig neue Farben seiner Apple Watch Armbänder sowie seiner iPhone Cases an. Nun zeigt sich die neue Frühjahrs-Kollektion der iPhone MagSafe-Cases.

Apple stellt regelmäßig neue Farben seiner iPhone Cases vor. Kurz vor dem kolportierten Frühjahrs-Event am 08. März 2022 tauchen nun neue Farben der iPhone 13 MagSafe Cases auf.

Laut Twitter-Nutzer Majin Bu zeigen sich nun verschiedene neuen Farben der MagSafe-Silikonhüllen für die iPhone 13 Familie in den neuen Farben Gelb, Dunkelgrün, Lila und Orange auf. Dies ist nicht das erste Mal , dass Majin Bu neue Farben kommenden iPhone Cases enthüllt. Von daher gehen wir davon aus, dass die neuen Farben echt sind und Apple diese in den kommenden Tagen bzw. Wochen auf den Mark bringen wird.

Für gewöhnlich bringt Apple im Frühjahr und im Herbst neue iPhone Cases und Apple Watch Armbänder auf den Markt. Von daher würden wir uns nicht wundern, wenn auch neue Apple Watch Armbänder in identischen oder ähnlichen Farben in Kürze angekündigt werden.

iPhone new MagSafe Silicone Cases, probably this is the spring collection#Apple #AppleRumor #iPhone #iPhone13 #MagsafeCases pic.twitter.com/6M60zKTnQR

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 27, 2022