Obwohl Apple TV+ mit dem Ziel gestartet ist, nur Original-Serien und -Filme anzubieten, gibt es schon länger Gerüchte, dass Apple die Fühler nach zusätzlichen Inhalten ausgestreckt hat. Darunter Live-Sport. Ein heißer Kandidat sind hier die Übertragungsrechte der Major League Baseball (MLB), wie bereits ein Bericht im Januar zeigte. Einem neuen Bericht der New York Post zufolge befindet sich Apple derzeit weiterhin in „ernsthaften Gesprächen“, um ausgewählte Spiele der MLB zu übertragen, wenn auch dabei womöglich kein Exklusiv-Deal herausspringen könnte.

MLB live auf Apple TV+ und Peacock?

Wie die New York Post berichtet, ist NBC in Gesprächen, um Spiele der Major League Baseball auf seinem Streaming-Dienst Peacock zu übertragen. Diese Nachricht folgt auf den Bericht vom letzten Monat, dass eine Vereinbarung mit Apple TV+ in Arbeit ist, um MLB-Spiele live über den Dienst zu streamen. Beide Verträge sind noch nicht offiziell, aber es wird erwartet, dass sie noch in diesem Jahr zustande kommen.

Dem Artikel zufolge will die MLB 100 bis 150 Millionen US-Dollar für die Übertragung ihrer Spiele erhalten. NBC und Apple würden sich den Betrag aufteilen, wobei Apple den Großteil zahlen würde.

Eines der größten Probleme ist bisher, dass es noch keine Spiele gibt, die gestreamt werden können. Die Eigentümer der MLB und die Spieler befinden sich in harten Verhandlungen über einen neuen Arbeitsvertrag, und es sieht derzeit nicht allzu gut aus. Der Saisonstart der Major League Baseball steht womöglich kurz vor einer Absage. So endeten gerade erst Gespräche zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft MLBPA ohne eine Einigung. Unter anderem fordern die Profis, bei der Verteilung der Einnahmen besser gestellt zu werden und weitreichendere Rechte in ihren Verträgen zu erhalten.

Sport ist schon seit einiger Zeit auf dem Radar von Apple und wäre eine lang erwartete Ergänzung des Streaming-Angebots. Erst letzte Woche berichteten wir, dass Apple in Gesprächen mit der NFL steht, um die Streaming-Rechte für die Sunday Ticket-Spiele zu erwerben.