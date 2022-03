Apple Original Films hat Veröffentlichungstermine und erste Bilder für mehrere kommende Projekte veröffentlicht, darunter den Spionagefilm „Argylle“ mit Dua Lipa und Henry Cavill. Weitere „First Looks“ sind “Raymond & Ray” mit Ewan McGregor und Ethan Hawke, „Spirited“ mit Ryan Reynolds und Will Ferrell sowie „The Greatest Beer Run Ever“ mit Zac Efron und Russell Crowe.

Apple TV+ zeigt die kommenden Hollywood-Highlights

Nach dem historischen Gewinn des SAG Awards für den beliebten Film „CODA“ und den Oscar Nominierungen sowie den AFI Auszeichnungen für „CODA“ und das gefeierte Drama „The Tragedy of Macbeth“ hat Apple heute einen Ausblick auf die mit Spannung erwartete Bandbreite an Apple Original Filmen gegeben, die in diesem Jahr weltweit in den Kinos und auf Apple TV+ Premiere feiern werden.

Für den Sundance-Hit „Cha Cha Real Smooth“ mit Dakota Johnson in der Hauptrolle, der am 17. Juni Premiere feiern wird, und den Animationsfilm „Luck“, der am 5. August in die Kinos kommt, wurden bereits die Veröffentlichungstermine bekannt gegeben. Apple Original Films bringt aber noch weitere Starpower im Überfluss mit, denn die Liste der zukünftigen Projekte ist lang und bietet eine große Bandbreite an Hollywood-Highlights.

Zu den Titeln gehören (tief durchatmen): „Ghosted“ mit Chris Evans und Ana de Armas in den Hauptrollen, Scorseses „Killers of the Flower Moon“, „Tetris“ mit Taron Egerton, Ridley Scotts „Napoleon“, „Bride“ mit Scarlett Johansson, „Snow Blind“ mit Jake Gyllenhaal, „Dolly“ mit Florence Pugh, ein Audrey Hepburn-Biopic mit Ronney Mara und ein Thriller mit George Clooney und Brad Pitt in den Hauptrollen.

Argylle

Der Film „Argylle“ von Kingsman-Regisseur Matthew Vaughn basiert auf einem Buch von Elly Conway und handelt vom größten Spion der Welt, der in ein globales Abenteuer verwickelt wird. Neben Cavill (dem das Spionage-Genre nicht fremd ist, da er bereits in Guy Ritchies „The Man From UNCLE“ mitspielte), gehören auch Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, John Cena, Catherine O’Hara, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Rob Delaney und die Spitzenkandidatin für den Oscar als beste Nebendarstellerin – Ariana DeBose – zur Besetzung. Für „Argylle“ gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum, aber der Film wird noch für dieses Jahr erwartet.