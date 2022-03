Seit der Einführung des iPad im Jahr 2010 wird jede App im Vollbildmodus gestartet. Seitdem hat es zwar Verbesserungen wie die geteilte Ansicht gegeben, aber die gesamte Fensterverwaltung bietet noch Verbesserungspotential. Einem Leak zufolge arbeitet Apple an einem neuen Multitasking-Feature, das die Verwaltung von mehreren geöffneten Apps deutlich erleichtern könnte.

Der Leak stammt von dem Twitter-Account Majin Bu, der regelmäßig Einblicke in Software und Hardware von Apple gibt und bei der Gelegenheit auch schon einige Neuerungen frühzeitig entdeckt hat, wie beispielsweise die Größenänderung der Apple Watch Series 7.

Majin Bu zeigt in einem Tweet ein Bild, das eine neue Multitasking-Funktion für das iPad zeigt und erklärt:

Apple is developing a smart system for iPadOS. Apps will continue to open full screen but automatically shrink when connected to keyboard and trackpad. Internally it is called Apple Mixer. We don’t know if it will be included in iPadOS 16 or not, It should be M1 iPad exclusive. pic.twitter.com/1WfMj5TGue

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 15, 2022