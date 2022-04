Die ersten drei Monate des Jahres 2022 liegen mittlerweile hinter uns. Nicht nur Apple wird diesen Monat seine Quartalszahlen für das abgelaufene Q1/2022 bekannt gegeben, auch viele weitere Unternehmen werden sich zu Wort melden. Unter anderem hat nun Apples Chip-Fertiger TSMC seine Geschäftszahlen für die Monate Januar bis März 2022 veröffentlicht.

Trotz anhaltender Komponentenknappheit sowie COVID-19 Lockdowns in China ist es TSMC gelungen, ein Q1-Rekordquartal hinzulegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz trotz der Herausforderungen um 35 Prozent. In dem Bericht heißt es

Laut Bloomberg ist es TSMC gut gelungen, Lockdowns in China zu umschiffen und Teile der Produktion umzudisponieren.

TSMC hat die Produktion in China am Laufen gehalten, obwohl viele andere Fabriken den Betrieb eingestellt haben, um mit der lokalen Pandemie-Politik fertig zu werden. Der Chip-Fertiger sagte Ende März, dass er die Produktionsprioritäten neu ordnen werde, um mit einer durch Covid-Beschränkungen in Shanghai und Shenzhen verursachten Nachfrageverschiebung fertig zu werden. TSMC plane nicht, seine Umsatz- und Investitionsprognosen für 2022 nach unten zu revidieren, sagte der damalige Vorsitzende Mark Liu.