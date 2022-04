Je näher wir uns auf das iPhone 14 zubewegen, desto verstärkt sickern mutmaßliche Informationen durch. Erst gestern haben wir Gussformen zur kommenden iPhone-Generation zu Gesicht bekommen. Am heutigen Tag dreht es sich um die Frontkamera. Die FaceTime-Kamera des iPhone 14 soll ein größeres Upgrade erhalten.

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo meldet sich zum iPhone 14 zu Wort und spricht davon, dass Apple der Frontkamera ein größeres Upgrade verpasst. Nach zwei Jahre ohne größeres Verbesserungen soll es in diesem Jahr wieder einen größeren Schritt nach vorne geben.

Glaubt man der Einschätzung des Analysten, so werden alle vier Modelle ein Upgrade beim Autofokus und eine größere Blende erhalten. Kuo schreibt auf Twitter

Dies würde mehrere Verbesserungen mit sich bringen. Selfies bei schlechten Lichtverhältnissen, sowie generell Porträtaufnahmen und der Kinomodus mit der Frontkamera würden profitieren. Aber auch der Fokuseffekt bei der Videotelefonie würde auf diese Art und Weise verbessert. Während der Pandemie hatte Apple bereits Center Stage für die Frontkamera der iPads implementiert. Gut möglich, dass es diese Funktion auch auf das iPhone schaffen wird.

(1/2)

The front camera of four new iPhone 14 models in 2H22 would likely upgrade to AF (autofocus) & about f/1.9 aperture (vs. iPhone 13’s FF (fixed-focus) and f/2.2).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 19, 2022