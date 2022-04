Wie der Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, sucht Apple intensiv nach neuen Produktionsstandorten, außerhalb von China. Grund seien die kontinuierlichen Lockdowns in dem Land, die aufgrund des Anstiegs der COVID-19 Fälle erfolgen.

In den letzten Wochen haben wir wiederholt berichtet, dass Foxconn und andere Hersteller mit Lockdown-Maßnahmen in China zu kämpfen haben. Dabei müssen die Fabriken entweder die Produktion für einen bestimmten Zeitraum einstellen oder die Arbeiter umfassend testen, um sicherzustellen, dass es keine COVID-Infektionen unter den Arbeitern gibt.

Obwohl Apple das Unternehmen war, das während der Pandemie am besten mit den Einschränkungen in der Lieferkette zurechtkam, zeigen sich mittlerweile Ausfallerscheinungen im Produktsortiment. So verschlechterten sich beispielsweise zuletzt die Lieferzeiten der High-End MacBook Pro Modelle nach dem jüngsten Lockdown in China.

Apple zeigte ohnehin schon ein großes Interesse, sein Lieferkettenmanagement zu diversifizieren. Die aktuellen Erkenntnisse bestärken anscheinend diese Zielsetzung. Statt in China ist Apple dabei, seine Lieferkette auf andere Länder wie Indien und Taiwan auszuweiten. So schreibt der Analyst Ming-Chi Kuo auf Twitter:

(1/3)

Apple’s new product introduction (NPI) sites are almost in China. It was the first time for Apple to evaluate building NPI sites in non-China seriously when the COVID-19 outbreak first occurred about two years ago, but internally it only proceeded to the proposal stage.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 21, 2022