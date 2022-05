Neue kartellrechtliche Vorschriften in der Europäischen Union, die Apple und andere Unternehmen zu weitreichenden Änderungen zwingen könnten, werden nun voraussichtlich Anfang 2023 in Kraft treten. Zuvor hatte die EU geplant, die Vorschriften im Herbst umzusetzen.

Die Vorschriften sind Teil des Digital Markets Act (DMA), eines Vorschlags zur Einführung neuer Regeln, die den Einfluss der großen Technologiekonzerne eindämmen sollen. Im Fall von Apple könnte der DMA das Unternehmen dazu zwingen, größere Änderungen am App Store, iMessage und mehr vorzunehmen.

„Die DMA wird im nächsten Frühjahr in Kraft treten, und wir bereiten uns auf die Durchsetzung vor, sobald die ersten Anmeldungen eingehen“, sagte Vestager am Donnerstag in einer Rede in Berlin.