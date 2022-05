Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass „Carpool Karaoke: Die Serie“ zurück auf Apples Video-Streaming-Dienst kehrt. Die fünfte Staffel startet am 27. Mai und vorab gibt es den offiziellen Trailer.

Offizieller Trailer ist da „Carpool Karaoke – Staffel 5“

Ein paar Jahre ist es mittlerweile her, dass „Carpool Karaoke: Die Serie“ auf Apple TV+ (bzw. zunächst auf Apple Music) gestartet ist. In Kürze erwartet uns die fünfte Staffel der mit dem Emmy Award ausgezeichneten Serie.

Das Erfolgsrezept ist ziemlich einfach. Man „steckt“ zwei Persönlichkeiten in ein Auto und lässt diese gemeinsam singen und Spaß haben. Zu den Stars – die sich in der fünften Staffel ein Auto teilen, zu ihren persönlichen Playlists mitsingen und sich auf Abenteuer einlassen – gehören Simu Liu und Jessica Henwick; „The White Lotus“-Darsteller Murray Bartlett, Alexandra Daddario und Sydney Sweeney; Anitta und Saweetie; Zooey Deschanel und Jonathan Scott, die sich zum ersten Mal bei „Carpool Karaoke“ treffen; die Stars von All Elite Wrestling; und die Familie D’Amelio.

Dies scheint das Lineup für die erste Hälfte der fünften Staffel zu sein. Apple hat bereits bestätigt, dass weitere Episoden später in diesem Jahr erscheinen (zweite Hälfte der fünften Staffel).

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Carpool Karaoke ist ziemlich beliebt und so war es mehr oder weniger vorhersehbar, dass Apple eine weitere Staffel in Auftrag gegeben hat. „Carpool Karaoke: Die Serie“, wurde für jede der vorangegangenen vier Staffeln mit einem Emmy Award ausgezeichnet. Zudem erhielt die Serie mehrere Producers Guild Awards und einen Critics Choice Award.