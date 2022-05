YouTuber Unbox Therapy, den wir in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt haben, hat nun ein Hands-On-Video eines iPhone 14 Pro Max Dummys veröffentlicht. Dieses soll ein 1:1 Replika des kommenden Original iPhone 14 Pro Max sein.

Video zeigt Hands-On eines iPhone 14 Pro Max Dummys

Dem Betreiber des YouTube Kanals Unbox Therapy ist ein iPhone 14 Pro Max Dummy in die Hände gefallen, welches von einem Case-Hersteller gefertigt wurde, der Zugriff auf detaillierte schematische Skizzen des kommenden iPhone 14 ProMax hat.

Die Gerüchte der vergangenen Wochen waren ziemlich eindeutig. Genau wie beim iPhone 14 erwarten wir auch beim iPhone 14 insgesamt vier Familienmitglieder. Allerdings soll in diesem Jahr das „mini“-Modell entfallen. Stattdessen rechnen wir mit einem 6,1 Zoll iPhone 14 und einem 6,7 Zoll iPhone 14 Max sowie einem 6,1 Zoll iPhone 14 Pro und einem 6,7 Zoll iPhone 14 Pro Max. Dabei sollen sich die Non-Pro und Pro-Modelle optisch unter anderem durch die Kameraaussparung auf de Vorderseite unterscheiden. Während den Non-Pro-Modellen die „klassische“ Displayaussparung nachgesagt wird, die wir seit dem iPhone X kennen, sollen die Pro-Modelle eine kreis- und pillenförmige Aussparung aufweisen.

Die neuen iPhone 14 Modelle sollen minimal dicker sein und auch der Kamerabuckel auf der Rückseite soll in diesem Jahr etwas größer sein. Diese Gerüchte spielen sich ebenfalls in dem hier gezeigten Mockup wieder.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Was erwarten wir noch? Es heißt, dass Apple bei den Pro-Modellen auf eine neue 48MP Kamera setzen wird, die 8K-Videoaufnahmen ermöglicht. Dies würde einen deutlichen Sprung nach vorne bedeuten, da das iPhone 13 Pro eine 12MP Kamera und 4K Videoaufnahmen bietet. Ein neuer Prozessor und ein energieeffizienterer 5G-Chip werden ebenso erwartet. Sieht so das neue iPhone 14 Pro Max aus? Wir gehen zumindest davon aus, dass dieses Mockup bzw. Replika nah an der Wahrheit liegt.