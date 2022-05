Im Februar kündigte Apple eine neue „Tap to Pay on iPhone“-Funktion an, die es kompatiblen iPhones ermöglicht, kontaktlose Zahlungen ohne zusätzliche Hardware zu akzeptieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, muss ein Kunde nur sein NFC-iPhone oder seine Bankkarte auf die Oberseite des iPhone des Empfängers tippen, um eine kontaktlose Transaktion auszuführen. Während wir noch auf den großen Start der Funktion warten, testet Apple den Einsatz bereits in seinem Besucherzentrum in Cupertino.

„Tap to Pay“ im Einsatz

iPhones unterstützen kontaktlose Zahlungen bereits seit 2014, mit der Einführung von Apple Pay. Bei der neuen „Tap to Pay on iPhone“-Funktion geht es um den Empfang von Zahlungen, wobei keine zusätzliche Hardware erforderlich ist, um eine kontaktlose Zahlung zu akzeptieren. Ein iPhone XS oder ein neueres Gerät ist alles, was hierfür benötigt wird.

Als Apple seine „Tap to Pay“-Funktion im Februar 2022 ankündigte, hieß es, dass sie bis Ende des Jahres kommen würde, allerdings zunächst ausschließlich für US-Unternehmen. Jetzt ist sie im Besucherzentrum des Apple Parks live und wurde vorgeführt.

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO — Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022

Wie das Video zeigt, kann der Einzelhandelsmitarbeiter mit „Tap to Pay“ eine kontaktlose Apple Pay-Zahlung von einem Kunden mit dem iPhone entgegennehmen. Wenn die Funktion später in diesem Jahr in den USA eingeführt wird, werden Händler auch in der Lage sein, Zahlungen mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten sowie anderen digitalen Geldbörsen zu akzeptieren. Hierfür ist außer einem mit NFC ausgestatteten iPhone keine zusätzliche Hardware zur Verarbeitung der Zahlung erforderlich. Damit können kleine Unternehmen kontaktlose Zahlungen über unterstützte iOS-Apps akzeptieren.

Derzeit müssen Händler, die kontaktlose Zahlungen mit einem iPhone akzeptieren, auf zusätzliche Hardware wie den Square Reader zurückgreifen, den es in verschiedenen Modellen gibt, die kabellos funktionieren oder an den Lightning-Anschluss eines iPhone angeschlossen werden.