Der Datenschutz gehört zu den Hauptanliegen von Apple, und jedes Jahr kündigt das Unternehmen neue Möglichkeiten an, um seine Geräte noch sicherer zu machen. Diese Woche veröffentlichte das ELLE-Magazin ein Interview mit Apples Chief Privacy Officer Jane Horvath, in dem sie über Hintertüren in iOS spricht und Datenschutz-​Tipps gibt.

Der San Bernardino-Fall

In dem Interview mit ELLE gab Horvath eine Reihe von Ratschlägen zur Karriere, zum Datenschutz und zur Sicherheit sowie zu anderen Themen.

„Ich fühle mich sehr glücklich. Jeden Tag wache ich auf und weiß nie, was auf mich zukommt“, erklärt sie in dem Interview. „Aber ich habe immer das Gefühl, das Beste aus beiden Welten zu haben: Ich kann mich mit Bürgerrechten befassen und an einem Ort arbeiten, der die Privatsphäre wirklich als grundlegendes Menschenrecht betrachtet.“

Obwohl Apple ihr Traumjob ist, begann Horvath nicht sofort nach Abschluss ihres Jurastudiums für den iPhone-Hersteller zu arbeiten. Stattdessen fing sie bei AOL an, arbeitete anschließend für das Justizministerium und landete dann bei Google.

Als Datenschutzbeauftragte bei Apple hat Horvath an hochkarätigen Themen wie dem San Bernardino-Fall gearbeitet. Im Dezember 2015 hatte das FBI Apple gebeten, eine Methode zum Entsperren von iOS-Geräten (ohne die Passwörter der Nutzer) zu entwickeln, nachdem die Polizei ein iPhone 5C bei einem Schützen sichergestellt hatte. Apple hat die Anfrage jedoch stets abgelehnt. In diesem Zusammenhang erklärt Horvath, dass Apple den Strafverfolgungsbehörden gerne geholfen hätte, wenn es möglich gewesen wäre, auch seine anderen Kunden zu schützen.

„Wir hätten dieses Telefon geöffnet, wenn wir es hätten öffnen können, ohne dass alle anderen Telefone davon betroffen gewesen wären, aber das konnten wir nicht. Deshalb haben wir uns entschieden, alle unsere Kunden zu schützen und der Bitte der Regierung zu verweigern, ein Betriebssystem zu entwickeln, das im Grunde jedes andere Telefon angreifbar gemacht hätte“, sagt sie.

Die Wahl des Datenschutzes

Datenschutz ist wichtiger denn je geworden. Und auch wenn es Menschen gibt, die glauben, dass „Privatsphäre keine Rolle spielt“, können sie dennoch potenziell von Dingen wie Daten-Leaks und Ransomware betroffen sein. Für Horvath sind Sicherheit und Datenschutz deshalb direkt miteinander verbunden.

Wenn es um Online-Werbung geht, warnt Apples Chief Privacy Officer vor der Menge an Daten, die solche Inhalte von Nutzern sammeln. Horvath argumentiert, dass Apple versucht, die Kunden mit Warnhinweisen und Optionen auf dieses Problem aufmerksam zu machen, damit sie entscheiden können, ob sie weiterhin verfolgt werden wollen oder nicht.

„Machen Sie eine Pause, wenn eines dieser Kästchen auftaucht, und lesen Sie ein wenig darüber, was es sagt. Gehen Sie auch zurück und sehen Sie sich die Entscheidungen an, die Sie getroffen haben, denn selbst ich treffe im Eifer des Gefechts bestimmte Entscheidungen. Das, und denken Sie immer nach, bevor Sie etwas veröffentlichen. Wenn Daten nach außen dringen, ist es sehr schwer, sie wieder zurückzuholen.“

Horvath vergleicht die Datenschutzfunktionen von iOS mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), einem Gesetz der Europäischen Union, das den Schutz von Nutzerdaten als Menschenrecht gewährleistet. Sie ist der Meinung, dass die Apple-Geräte seinen Kunden „die gleichen Nutzerrechte wie den Europäern geben, unabhängig davon, wo sie sitzen.“