Anfang dieser Woche veröffentlichte Apple die finale Version von iOS 15.5 und iPadOS 15.5 für Jedermann. Am gestrigen Abend erschien die Beta 1 zu iOS 15.6 und iPad 15.6 für eingetragene Entwickler und ab sofort steht auch die Public Beta 1 für Teilnehmer am Apple Beta Programm bereit.

Apple veröffentlicht Public Beta 1 zu iOS 15.6 & iPadOS 15.6

Apple hat vor wenigen Augenblicken die erste öffentliche Beta zu iOS 15.6 und iPadOS 15.6 freigegeben. Teilnehmer am Apple Beta Programm können diese direkt am iPhone bzw. iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate herunterladen und installieren. Hierfür ist das zugehörige Beta-Profil zwingend erforderlich.

Aus der Beta 1, die gestern erschien, gehen keine Neuerungen hervor. Von daher gehen wir davon aus, dass Apple in erster Linie unter der Haube arbeitet, Fehler bereinigt und die Leistung des Systems optimiert. Möglicherweise beinhaltet das Update auch die angekündigte Apple Music App für klassische Apps.

So oder so dürften iOS 15.6 und iPadOS 15.6 die letzten größeren Updates zu iOS 15 bzw, iPadOS 15 sein. Am 06. Juni gibt Apple einen ersten Ausblick auf iOS 16 bzw. iPadOS 16. Mit diesen Updates wird Apple wieder größere Neuerungen implementieren.