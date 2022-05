Einigen Quellen zufolge hat Apple TV+ bereits einen Vertrag für die Rechte am NFL Sunday Ticket unterzeichnet. Ein neuer Bericht besagt nun, dass der geplante Streaming-Dienst NFL Plus den Deal für Apple versüßen könnte.

NFL auf Apple TV+

Einem neuen Bericht des Sports Business Journal zufolge könnte der neue Streaming-Dienst NFL Plus mit dem Sunday Ticket-Paket gebündelt werden. Die Details sind noch etwas spärlich, aber es sieht so aus, als ob der Deal von Apple für das Sunday Ticket auch die Rechte für NFL Plus beinhaltet.

Mit dem NFL Sunday Ticket können Zuschauer während der regulären Saison an jedem Sonntagnachmittag sogenannte „out-of-market“ Spiele sehen (d. h. die Spiele, die Zuschauer nicht im lokalen Fernsehen sehen können). Im Gegensatz dazu ist der neue NFL Plus-Streamingdienst Berichten zufolge auf das beschränkt, was die Fans sonst in ihren lokalen TV-Märkten sehen können. Der neue Streaming-Dienst könnte bereits im Juli starten.

Ein solches Paket würde es Apple TV+ Abonnenten ermöglichen, sich für Sunday Ticket und NFL Plus anzumelden und sowohl auf Spiele außerhalb ihres Marktes als auch auf Spiele des lokalen Marktes auf einer einzigen Plattform zuzugreifen.

Gerüchten zufolge ist Apple der erste Anwärter auf die Rechte für NFL Sunday Ticket. In einem weiteren Bericht hieß es zuvor, dass Apple und die NFL hinter den Kulissen bereits eine Vereinbarung getroffen haben könnten, die aber noch geheim gehalten wird. Bisher ist nicht bekannt, wie viel Apple für den NFL-Zugang verlangen will. Ebenfalls bleibt offen, in welchen Ländern Apple das Paket anbieten wird.