Immer mal wieder blicken wir bei uns im Blog über den Tellerrand. Heute ist wieder einer dieser Tage. Der Grund? Microsoft hat am heutigen Tag das „Surface Laptop Go 2“ angekündigt. Wir verraten euch, was es mit diesem Gerät auf sich hat.

Microsoft Surface Laptop Go 2 angekündigt

Mit dem Surface Laptop Go 2 kommt ab dem 7. Juni 2022 die neue Generation des kompakten Surface Laptop-Modells auf den deutschen Markt. Zusätzlich zu den bisherigen Farben Eisblau, Sandstein und Platin ist dieser nun in der neuen Farbe Salbei erhältlich. Ihr erhaltet Surface Laptop Go 2 ab 769,00 Euro im Microsoft Store oder bei Surface-Fachhändlern.

Surface Laptop Go 2 vereint auch in der zweiten Generation das für Surface typische hochwertige Design in einem kompakten und leichten Format. Wie sein Vorgänger ist er mit einem hochauflösenden 12,4 Zoll PixelSense-Touchscreen-Display ausgestattet. Im Inneren sorgt ein Intel i5-Prozessor der 11. Generation für die richtige Performance.

Surface Laptop Go 2 zeichnet sich durch einen hohen Schreibkomfort und das großzügige Präzisions-Trackpad aus, was ihn zum perfekten Begleiter im Alltag macht. Dank seiner Akkuleistung von bis zu 13,5 Stunden und einer Schnellladefunktion hat er Ausdauer für einen ganzen Schul-, Uni- oder Arbeitstag. Die verbesserte HD-Kamera, Dual-Studiomikrofone und Omnisonic-Lautsprecher mit Dolby Audio Premium sorgen für eine optimale Bild- und Tonqualität für Videokonferenzen. Ein USB-C Port und ein USB-A Port runden das Gerät ab. Für ein sicheres und schnelles Anmelden mit Windows Hello kann der Fingerabdrucksensor in der Powertaste genutzt werden. Ausgeliefert wird Surface Laptop Go 2 mit Windows 11 Home und ist für Privatkunden ab 769,00 Euro erhältlich.

Für Unternehmenskunden ist Surface Laptop Go 2 der erste Intel-basierte Secured-Core-PC, welcher für Sicherheit vom Chip bis zur Cloud steht. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird bei Hardware immer wichtiger, weshalb beim Surface Laptop Go 2 neben der SSD jetzt auch das C-Cover (Tastatur und Trackpad), das AB-Cover (Display), der Akku sowie das Surflink-Kabel zu den austauschbaren Komponenten gehört. Surface Laptop Go 2 for Business ist mit Windows 11 Pro oder Windows 10 Pro ausschließlich in der Farbe Platin erhältlich.