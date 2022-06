Hinter den Kulissen laufen die letzten Vorbereitungen zur WWDC 2022 auf Hochtouren. In weniger als einer Woche startet die diesjährige Apple Worldwide Developers Conference. Diese wird am 06. Juni mit einer Keynote eröffnet. Dann gibt es einen ersten Ausblick auf kommende Softwareupdates. Im Vorfeld dreht Apple nun an verschiedenen Hebeln, um auf die Entwicklerkonferenz einzustimmen. So wurde nicht nur die Keynote bestätigt, Apple hat auch AR-Sammelkarten veröffentlicht, die Digital Lounges zur Registrierung geöffnet und die Finalisten der Apple Design Awards bekannt gegeben.

Apple schickt AR-Sammelkarten ins Rennen

Die 33. jährliche WWDC startet am kommenden Montag. Das Event wird mittlerweile auf der Apples Event-Webseite aufgeführt. Genau wie bei vorangegangenen Apple Events findet ihr auch dieses Mal auf der Events-Webseite ein sogenanntes „Easter Egg“.

Für die diesjährige WWDC 2022 Apple ein Paket mit AR-Sammelkarten erstellt. Wenn ihr auf eine der verfügbaren Karten tippt, wird sie umgedreht, sodass ihr die Memoji-Figur genauer sehen könnt. Wenn ihr erneut darauf klickt, kehrt ihr zu den Karten zurück. Jedes Mal, wenn ihr das Kartenpaket öffnet, erhaltet ihr drei neue Karten. Dieses Mal hat Apple sein AR-Erlebnis zu einem Event etwas detailreicher gestaltet. Bis dato hatte Apple „nur“ kreative AR-Logos entwickelt.

Um die AR-Sammelkarten zu finden, öffnet ihr die Events-Website und tippt auf die Memojis. Nun werdet ihr zu dem AR-Erlebnis weitergeleitet. Entweder ihr könnt die Sammelkarten in eurer Umgebung platzieren oder als reines Objekt betrachten.

Apple gibt Finalisten der Design-Awards bekannt

Auch in diesem Jahr wird Apple im Rahmen der WWDC wieder die Design Awards vergeben. Die Apple Design Awards würdigen Apps und Spiele, die sich in den Kategorien Inklusivität, Freude und Spaß, Interaktion, soziale Wirkung, Optik und Grafik sowie Innovation auszeichnen. Die Finalisten hat Apple hier aufgelistet. Die Gewinner gibt Apple am 06. Juni (17:00 Uhr PT) bekannt.

Registrierung für die Digital Lounges

Apple hat die Registrierung für die Digital Lounges eröffnet. Diese ermöglichen es Entwicklern, direkt mit Apple-Ingenieuren und -Designern in Kontakt zu treten, um sich beraten zu lassen. Mitglieder des Apple Developer Programms und Gewinner der Swift Student Challenge 2022 können sich auf der WWDC-Website oder in der Apple Developer App für Digital Lounges registrieren.

Die Digital Lounges starten am 7. Juni, dem zweiten Tag der WWDC 2022. Die Lounges bieten Entwicklern die Möglichkeit, an technischen Diskussionen teilzunehmen, Antworten auf ihre Fragen zu erhalten, mit anderen in der Community zu chatten und vieles mehr.

WWDC Live-Ticker auf Macerkopf.de

Wie ihr es von uns gewohnt seid, werden wir die Apple WWDC Keynote in gewohnter Manier per Live-Ticker begleiten. Die eigentliche Keynote beginnt am 06. Juni um 19:00 Uhr, unser Live-Ticker startet um 18:30 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch in diesem Jahr mit uns durch den Abend schreitet.