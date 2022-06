Während „For All Mankind – Staffel 3“ am vergangenen Freitag auf Apple TV+ angelaufen ist, müssen wir uns noch ein paar wenige Tage gedulden, bis der Apple Original-Film „Cha Cha Real Smokt“ auf Apples Video-Streaming-Dienst startet. Zu beiden Originals gibt es nun ein paar News.

Apple TV+ veröffentlicht „For All Mankind — The Science Behind Season 3: Episode 1, Polaris“

Vor Kurzem ist die dritte Staffel zu „For All Mankind“ auf Apple TV+ angelaufen. In der 3. Staffel wird der Rote Planet nicht nur für die USA und die Sowjetunion zur neuen Grenze im Weltraumrennen, sondern auch zu einem unerwarteten Neuzugang, der viel zu beweisen hat und noch mehr auf dem Spiel steht. Unsere Charaktere stehen Kopf an Kopf, während ihre Ambitionen für den Mars in Konflikt geraten und ihre Loyalität auf die Probe gestellt wird, wodurch ein „Schnellkochtopf“ entsteht, der sich zu einem Höhepunkt entwickelt.

Um euch einen etwas intensiveren Einblick in Folge 301 zu geben, hat Apple das Video „For All Mankind — The Science Behind Season 3: Episode 1, Polaris“ veröffentlicht. In der Videobeschreibung heißt es

Ist es möglich, die Schwerkraft der Erde nachzubilden? Schließen Sie sich Wrenn Schmidt an und entdecken Sie die Wissenschaft hinter For All Mankind in einer exklusiven Serie.

„Cha Cha Real Smooth“ feiert Premiere

Am Freitag feiert der Film „Cha Cha Real Smooth“ seine Premiere auf Apple TV+ und in ausgewählten Kinos. Vorab gab es die Premiere auf dem roten Teppich. Apple Original Films war Gastgeber der Tribeca Festival-Premiere des Gewinners des Sundance Audience Award „Cha Cha Real Smooth“.

Zu denjenigen, die „Cha Cha Real Smooth“ bei der Premiere feierten, gehörten Autor, Regisseur und Produzent Cooper Raiff, sein Co-Star und Produzent Dakota Johnson, Newcomerin Vanessa Burghardt, Brad Garrett („Everybody Loves Raymond“), Raúl Castillo („Hustle“) ), Odeya Rush („Lady Bird“), Evan Assante („Dinosaur World“) sowie die Produzenten Ro Donnelly von TeaTime Pictures, Erik Feig und Jessica Switch von Picturestart, Executive Producer Shayne Fiske Goldner von Picturestart, Samantha Racanelli und Dan Guando von Endeavour Content und mehr.

Um was geht es in dem Film? Der 22-jährige Andrew hat in seiner Zeit am College gelernt zu Feiern und zu Trinken. Ein klares Ziel vor Augen hat er allerdings nicht, und so sitzt er zu Hause bei seiner Familie in New Jersey fest. Mit seinen am College erworbenen Fähigkeiten ist Andrew perfekt als Moderator von Bar-Mizwa-Partys geeignet. Als sich Andrew mit einer einheimischen Mutter Domino und ihrer Tochter Lola anfreundet, entdeckt er endlich eine Zukunft, die er will – auch wenn es vielleicht nicht seine eigene ist.