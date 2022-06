Wie The Elec berichtet, prüft Apple diese Woche OLED-Displays für das iPhone 14, die anschließend in Produktion gehen sollen. Die in Aussicht gestellten Displays stammen von BOE und sollen für das 6,1 Zoll Standardmodell des iPhone 14 bestimmt sein, dessen Massenproduktion voraussichtlich zwischen Juli und August beginnt.

BOE-Displays werden geprüft

Der chinesische Displayhersteller BOE war Anfang des Jahres in eine Kontroverse verwickelt. Apple hatte herausgefunden, dass der Zulieferer bei den OLED-Panels für das iPhone 13 heimlich die sogenannte Circuit-Width der Dünnfilmtransistoren verändert hatte, offenbar sollte so die Produktionsausbeute (Yield) erhöht werden.

Apple stellt hohe Ansprüche an seine Zulieferer, und es ist davon auszugehen, dass die Anpassung in Cupertino nicht gut ankam. So hieß es, dass Apple womöglich auf die Dienste von BOE in Zukunft komplett verzichten wird. Nach einem Besuch von BOE-Führungskräften in Cupertino, um die Situation mit Apple zu klären, wurden die OLED-Panels jedoch wieder zugelassen, nicht zuletzt, weil die Präsenz von BOE in der Lieferkette Druck auf Samsung Display und LG Display ausübt, wettbewerbsfähiger zu sein und die Preise zu senken.

In Vorbereitung auf Apples zukünftigen Lieferbedarf wird BOE auch eine Produktionslinie für OLED-Displays der Generation 8.6 in seinem Werk B16 in der chinesischen Provinz Sichuan errichten. Die neue Produktionslinie wird Berichten zufolge gegen Ende 2024 in Betrieb gehen. Das Unternehmen plant, mit Samsung Display sowie LG Display zu konkurrieren und Apple auch mit OLED-Panels für zukünftige iPad- und MacBook-Modelle zu beliefern.

Das Problem mit den Änderungen am Display des iPhone 13 hat dennoch seine Auswirkungen. So hat Apple angeblich die Bestellung an BOE-Displays vorerst auf etwa 5 Millionen begrenzt. BOE hofft, die Genehmigung von Apple für den Produktionsstart der iPhone 14 OLED-Displays vor Ende Juni zu erhalten.