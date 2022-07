Im Mai dieses Jahres hatte Apple eine neue „Apple Music Live“-Konzertreihe aufgelegt. Nun wird bekannt, dass der Countrysänger Luke Combs im kommenden Monat im Mittelpunkt steht, und dass sein Konzert aus dem Coyote Joe’s in Charlotte (North Carolina).

Apple Music Live zeigt Konzert von Luke Combs

Contrysänger Luke Combs wird der nächste Künstler sein, der bei Apple Music Live im Fokus stehen wird. Combs gibt am 28. Juli ein Konzert im Coyote Joe’s in Charlotte (North Carolina). Dieses wird dann exklusiv am 24. August auf Apple Music gestreamt.

Die „Apple Music Live“-Konzertreihe begann im Mai mit Harry Styles. Anschließend folgten Lil Durk und Mary J. Blige . Der Auftritt von Combs wird das bisher erste Country-Konzert sein und wird kommenden Monat um 19:00 Uhr PT / 22:00 Uhr ET in über 165 Länder gestreamt. Falls ihr nicht bei der Erstausstrahlung dabei sein könnt, so könnt ihr euch das Konzert auch später „on demand“ ansehen.

Billboard schreibt

Apple Music hat eine große Rolle dabei gespielt, meine Musik zu meinen Fans zu bringen, also sprang ich auf die Idee auf, eine spezielle Live-Show zu spielen, damit ihr diese genießen könnt. Ich könnte mir auch keinen besseren Ort dafür vorstellen als zu Hause in North Carolina bei Coyote Joe’s – ein Ort, an den ich viele tolle Erinnerungen habe. Ich freue mich sehr darauf, das komplette Album am 24. August live für die Fans zu spielen und alle können es sich ansehen!

Dieses Konzert findet statt, nachdem der Sänger kürzlich sein drittes Album „Growin’ Up“ veröffentlichte. Darüberhinaus hält der Song Forever After All von Combs einen Apple Music-Rekord für die Anzahl der Streams am ersten Tag.