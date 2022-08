Nachdem wir euch erst heute Vormittag darüber informiert hatten, dass Apple eine neue Drama-Kömodie namens „Land of Woman“ angekündigt hat, wird nun der nächste Original-Inhalt bekannt, der zukünftig auf Apples Video-Streaming-Platform laufen wird. The Hollywood Reporter berichtet, dass Apple TV+ eine Doku über Steve Martin in Auftrag gegeben hat.

Apple TV+ gibt Doku über Steve Martin in Auftrag

Apple TV+ hat eine Dokumentation über die Karriere und das Leben von Steve Martin in Auftrag gegeben. Die Produktion der Doku übernimmt A24 in Kooperation mit Morgan Neville and Caitrin Rogers’s Tremolo Productions.

Aktuell ist noch völlig unklar, wann der Dokumentarfilm auf Apple TV+ laufen wird. Auch ist noch nicht bekannt, welchen Namen die Doku tragen wird. Stephen Glenn „Steve“ Martin ist ein US-amerikanischer Komiker, Schriftsteller, Musiker, Produzent und Schauspieler. In seiner langjährigen Karriere hat er in einer Vielzahl an Filmen und Serien mitgespielt. 2014 wurde im der Ehren-Oscar verliehen.