Die Herstellungs- und Versandkosten sind in letzter Zeit stetig gestiegen, was unter anderem eine Folge der Pandemie und des Krieges in der Ukraine ist. Diese Entwicklung könnte sich auch auf die Preisgestaltung des iPhone 14 auswirken. Während frühere Berichte darauf hindeuteten, dass das Basismodell des iPhone 14 zum gewohnten Preis erhältlich sein wird, gilt dies anscheinend nicht für die Pro-iPhones. So erklärt der treffsichere Analyst Ming-Chi Kuo, dass das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max wahrscheinlich spürbar teurer werden.

Auf Twitter sprach Ming-Chi Kuo über die Tatsache, dass Foxconn einer der Gewinner des erhöhten durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP) der iPhone 14 Serie ist. Er erklärt:

(1/2)

Hon Hai/Foxconn is one of the winners of the increased ASP of iPhone 14 series. I estimated iPhone 14 series ASP would increase by about 15% (vs. iPhone 13 series ASP) to $1,000-1,050 (USD) due to two iPhone 14 Pro’s price hikes & higher shipment proportion. https://t.co/UgiW0kom4F

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 10, 2022