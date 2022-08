Im Laufe dieses Jahres wird noch mit der Ankündigung der neuen AirPods Pro 2 gerechnet. Bei diesen – so Analyst Ming Chi Kuo – wird Apple weiterhin auf einen Lightning-Anschluss beim Ladecase setzen. Erst ab 2023 wird der Hersteller bei allen AirPods-Modellen auf USB-C setzen.

Seit längerem wird über die AirPods Pro 2 spekuliert. In der Tat sind die AirPods Pro (1. Generation) so langsam aber sicher in die Jahre gekommen, so dass es Zeit für eine zweite Generation wird. Genau diese soll im Herbst vorgestellt werden. Gut möglich, dass wir bereits im kommenden Monat die AirPods Pro 2 parallel zum iPhone 14 und der Apple Watch 8 erleben.

Ein paar Gerüchte zu neuen Funktionen der AirPods Pro 2 haben wir in den letzten Wochen zu Gesicht bekommen. Unter anderem ist die Rede von einem neuen Prozessor, verbessertem Noise Cancelling, Unterstützung von Lossless und mehr. Darüberhinaus soll das Ladecase das „Wo ist?“-Netzwerk unterstützen. Auch wenn es Gerüchte gab, dass Apple das Design der AirPods 2 im Vergleich zur ersten Generation anpassen wird, hieß es zuletzt, dass sich beim Design nichts ändern wird. Beim Ladecase, so Kuo, wird der Hersteller weiterhin auf Lightning setzen. Erst ab kommenden Jahr soll USB-C zum Einsatz kommen.

I predict Apple will launch USB-C-capable charging cases for all AirPods models in 2023. However, the charging case of the new AirPods Pro 2 launched in 2H22 may still support Lightning.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 9, 2022