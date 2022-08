Bald wird Apple die iPhone 14 Serie vorstellen (möglicherweise schon am 7. September). Während es noch keine offiziellen Informationen zur nächsten iPhone-Generation gibt, sind chinesische Zubehör-Hersteller schon auf die neuen iPhones vorbereitet. So sind im Handel bereits einige gefälschte Hüllen für die neuen iPhone 14 Modelle erhältlich.

iPhone 14 Silikon-Hüllen in acht Farben

Nachdem der Leaker Majin Bu uns bereits im Juli mit den ersten Hüllen für das iPhone 14 versorgt hat, legt er nun nach. So sind dem zuverlässigen Leaker gleich eine ganze Palette an iPhone 14 Silikon-Hüllen zugespielt worden. Das farbenfrohe Ensemble zeigt sogar das Apple-Logo. Um Original-Hüllen wird es sich hier dennoch nicht handeln. Was wir auf den Fotos sehen, sind aller Voraussicht die üblichen Klone, die chinesische Zubehör-Hersteller oft bereits im Vorfeld der iPhone-Vorstellung verkaufen.

Die Zubehör-Hersteller sind sich inzwischen über das Design der diesjährigen neuen iPhones sicher. Genaue Produktionsformen werden oft schon lange vor der Markteinführung eines neuen iPhone in die Lieferkette eingebracht, so dass die Unternehmen an Zubehör arbeiten können, das bei der Markteinführung korrekt zu den neuen iPhones passen soll.

In dem Zusammenhang ist die Farbgebung der Hüllen interessant. Es ist zwar nicht mit Sicherheit zu sagen, dass die acht gezeigten Farben der Silikon-Hüllen etwas mit Apples Farbwahl für das hauseigene Zubehör zu tun haben, es wäre jedoch denkbar, schreibt Majin Bu auf Twitter.

Neben einem 6,1 Zoll iPhone 14 und einem 6,7 Zoll iPhone 14 Max, erwarten wir ein 6,1 Zoll iPhone 14 Pro und ein 6,7 Zoll iPhone 14 Pro Max. Insbesondere die Pro-Modelle sollen einen sehr großen Schritt nach vorne machen. Die Rede ist von einer kreis- und pillenförmigen Displayaussparung, einem Always-On-Display, einem A16-Chip, einem verbesserten 5G-Chip sowie einem leistungsstärkeren Kamerasystem inkl. 48MP Weitwinkelkamera.