Mit großen Schritten bewegen wir uns auf einen „heißen“ Apple Herbst und die nächste Apple Keynote zu. Nun wurde der erste konkrete Termin in den Ring geworfen. Demnach soll die Apple September-Keynote am 07. September stattfinden.

Bloomberg: iPhone 14 Keynote am 07. September

Wann findet die Apple September Keynote statt? Glaubt man der Einschätzung von Apple-Insider Mark Gurman, so wird Apple die neue iPhone 14 Familie am 7. September ankündigen. Die Information will Gurman von mit der Materie vertrauten Personen erhalten haben.

iPhone 14 und iPhone 14 Pro werden allerdings nicht die einzigen Produkte sein, die am Stichtag vorgestellt werden. Neben der iPhone 14 Familie wird mit der Ankündigung der Apple Watch 8 gerechnet. Inwiefern Apple Anfang September auch die AirPods Pro 2 oder ein neues. Einsteiger-iPad präsentiert, bleibt abzuwarten.

Vorverkaufsstart der neuen iPhone-Modelle soll übrigens der 09. September sein, am 16. September soll der tatsächliche Verkaufsstart stattfinden.