Am heutigen Tag hat die Telekom den Reservierung-Service für kommende Smartphone-Neuheiten gestartet. Wie es in den letzten Jahren üblich war, gilt auch dieses Jahr, dass ihr euch mit einem Reservierungs-Ticket eine bevorzugte Belieferung für neue Smartphones – sprich das iPhone 14 und iPhone 14 Pro – sichert.

iPhone 14 Reservierungs-Service

Nachdem die Gerüchte rund um eine iPhone-Keynote am 7. September weiter zunehmen, eröffnet die Deutsche Telekom wieder den Reservierungs-Service für die nächste iPhone-Generation. Das Bonner Unternehmen hat den August und September bereits in den letzten Jahren genutzt, um den hauseigenen Reservierung-Service für neue Smartphones anzubieten. Das Ganze war in den letzten Jahren auch als „Premieren-Ticket“ bekannt.

Das Reservierungs-Ticket bietet Telekom-Kunden die Möglichkeit, schneller als bei einer gewöhnlichen Bestellung an eines der neuen iPhone 14 (Pro) Modelle zu kommen. Da offiziell noch kein iPhone 14 vorgestellt wurde, bezieht sich die Telekom für den Service nicht nur auf Apple, sondern auch auf andere Geräte von Herstellern wie Xiaomi oder Samsung. Aber da die Markteinführung des neuen iPhone kurz bevorsteht, sollte eindeutig sein, worauf das Bonner Unternehmen anspielt.

Auf der zugehörigen Webseite heißt es allgemeinen:

„Sobald Hersteller, wie z. B. Apple, Xiaomi oder Samsung, ihre neuesten Smartphones vorstellen, laden wir Sie aktiv ein, Ihr Ticket einzulösen. Als registrierter Kunde profitieren Sie damit automatisch von einer bevorzugten Belieferung sowie einem exklusivem Vorteil beim Ankauf Ihres Altgeräts. So funktioniert’s. Bitte beachten Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben. Nur dann können wir diesen Service garantieren. Sind Sie bereits Telekom Mobilfunk-Kunde?

Dann beachten Sie bitte, dass Sie Ihr Reservierungs-Service Ticket nur im Rahmen einer Vertragsverlängerung einlösen können. Ob das für Ihren Vertrag zutrifft, erfahren Sie im Kundencenter. Sind Sie MagentaEINS Kunde?

Dann profitieren Sie bereits automatisch von einer bevorzugten Belieferung.“

Der erwähnte „exklusive Vorteil beim Ankauf eines Altgeräts“ bezieht sich übrigens auf ein Angebot, bei dem Telekom-Kunden 50 Euro extra erhalten, wenn sie ein altes Smartphone über Green Magenta verkaufen.