Apple nutzt den heutigen Abend, um eine neue Vorabversion von iOS 16 auf den eigenen Servern bereitzustellen. Genau genommen, ist es die Beta 8, die ab sofort von eingetragenen Entwicklern heruntergeladen werden kann.

Beta 8 ist da: iOS 16

Apple eröffnet die nächste Beta-Runde und hat vor wenigen Augenblicken die Beta 8 zu iOS 16 veröffentlicht. Am Einfachsten erfolgt die Installation über iPhone -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Hierfür ist das notwendige Beta-Profil zwingend erforderlich.

Seit der WWDC im Juni dieses Jahres und der Freigabe der Beta 1 hat Apple fleißig am System gearbeitet und eine Vielzahl an Betas veröffentlicht. Auf die größten Neuerungen des kommenden iPhone-Updates sind wir in den letzten Wochen bereits eingegangen. Mittlerweile dürften alle Neuerungen implementiert worden sein, die iOS 16.0 mit sich bringen wird. Die Schritte von Beta von Beta sind zunehmend kleiner geworden und Apple kümmerte sich zuletzt intensiv um Bugfixes und Leistungsverbesserungen.

iPadOS 16 bzw. iPadOS 16.1 nimmt in diesem Jahr eine Sonderrolle ein. Apple hat zu verstehen gegeben, dass die Freigabe von iPadOS 16 verschoben wird. iPadOS 16.0 fällt für „normale“ Anwender aus. Stattdessen wird iPadOS 16.1 vermutlich im Oktober freigegeben. Auch hier läuft die Beta-Phase bereits. Eine Beta 8 zu iPadOS 16.0 liegt aktuell nicht vor.

Den Release Candidate von iOS 16 erwarten wir am 07. September parallel zur Apple Keynote. Wiederum rund eine Woche später dürfte die Freigabe der finalen Version für Jedermann erfolgen.