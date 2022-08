Vor wenigen Tagen kündigte Apple TV+ neue Kinder- und Familienserien für den Herbst 2022 an. Unter anderem wurde „Sago Mini Friends“ thematisiert. Nun steht der offizielle Trailer zur kommenden Apple Orignal-Serie zur Ansicht bereit.

„Sago Mini Friends“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer für die neueste Zeichentrickserie für junge Zuschauer – Sago Mini Friends – enthüllt. Diese feiert am Freitag, den 16. September, ihre Premiere. Produziert von Spin Master Entertainment und animiert vom 9 Story Media Group Filmstudio Brown Bag Films Toronto, basiert die Serie „Sago Mini Friends“ auf den bezaubernden Charakteren und kunstvollen Designs der preisgekrönten Sago Mini World-App, die von Sago Mini entwickelt wurde.

Die Serie ist eine entzückende Anspielung auf Dankbarkeit, mit Harvey, dem schlappohrigen Hund, und seinen besten Freunden, Jinja, der Katze, Jack, dem Kaninchen, und Robin, dem Vogel. Zusammen mit einer einzigartigen Gruppe von Bewohnern, die so bunt wie ihre eigene skurrile Welt sind, spielen, erkunden, erfinden und feiern die vier Freunde täglich in ihrer fröhlichen Stadt Sagoville. In jeder Folge bringen Harvey und all seine Freunde ihre wahre Dankbarkeit für alle großen und kleinen Dinge durch Optimismus, Freundlichkeit, vorschulfreundlichen Humor und unvergessliche Originallieder zum Ausdruck!

Die Sago Mini World-App, auf der die Serie „Sago Mini Friends“ basiert, bietet über 40 Spiele für Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren. Sago Mini World hat Auszeichnungen von den Parents‘ Choice Gold Awards, den Webby Awards, den Academics‘ Choice Media Awards und den Kidscreen Awards erhalten. Die App ermutigt Kinder zum Spielen, Bauen, Gestalten und Vortäuschen mit digitalen Spielen, die Fantasie und Neugier wecken.