Je näher wir uns auf die morgige Keynote zubewegen (wir berichten per Live-Ticker), desto mehr Gerüchte tauchen zu den Produkten auf, die Apple vermutlich im Rahmen des Events ankündigen wird. Neben der Apple Watch 8 und einer neuen Apple Watch SE rechnen wir mit einer neuen Apple Watch Pro. Nun tauchen Foto auf, die einen Größenvergleich zwischen der Apple Watch Pro und der Apple Watch 8 ermöglichen.

Größenvergleich: 49mm Apple Watch Pro vs. Apple Watch 8

Glaubt man der Einschätzung von Leaker Sonny Dickson, so setzt Apple bei der Apple Watch Pro auf ein 49mm Gehäuse. Die bisherigen Gerüchte sprachen eher von einer Größe von 47mm und 48mm. So oder so scheint die Apple Watch Pro größer als die anderen Modell zu sein. Im Vergleich: Bei der Apple Watch 7 setzt Apple auf ein 41mm und 45mm Modell. Genau diese Größe erwarten wir auch bei der Apple Watch 8.

Unabhängig von der Größe des Apple Watch Pro Displays wird es Sportlern und Fitnessbegeisterten wesentlich mehr Bildschirmfläche bieten, um relevantere Statistiken anzuzeigen.

Dickson hat über seinen Twitter Account Fotos geteilt, die Zubehör für die kommenden Apple Watch Modelle zeigen. Es gibt Zubehör für die Apple Watch Pro (49mm) sowie für die Apple Watch 7 bzw. 8 (41mm und 45). Sollte es tatsächlich 49mm bei der Apple Watch sein, so deutet das Zubehör an, dass Nutzer auf dem Display trotz des geringen Sprung von 4mm deutlich mehr Bildschirmfläche zur Verfügung haben werden.

Erst gestern haben wir euch CAD-Renderings gezeigt, wie die Apple Watch Pro aussehen wird. Die Renderings zeigen einen zweiten Button auf der linken Seite. Dieser soll programmierbar sein, so dass dieser individuell konfiguriert werden kann. Anwender können über diese Taste dann beispielsweise direkt die Workout-App aufrufen.