Ein Highlight der zurückliegenden Apple „For out“-Keynote war ohne wenn und aber die neue Apple Watch Ultra. Diese bietet eine Vielzahl neuer Funktionen für Ausdauer, Erkundung und Abenteuer. Mit der neuen Apple Watch Ultra möchte der Hersteller eine neue Kundengruppe ansprechen, denen die „normale“ Apple Watch nicht ausreichte. Per Twitter meldet sich nun Garmin kurz und knapp zu Wort.

Garmin hat auf die neue Apple Watch Ultra reagiert und die Akkulaufzeit thematisiert. Die Apple Watch Ultra hat die beste Batterielaufzeit, die es bei einer Apple Watch gibt, mit bis zu 36 Stunden bei normaler Verwendung. Zudem gibt es eine neue Stromspareinstellung (wird mit einem kommende Update im Laufe des Jahres freigeschaltet), um die Batterielaufzeit auf bis zu 60 Stunden zu verlängern.

Garmins Enduro 2 bietet je nach Einsatzgebiet eine deutliche längere Akkulaufzeit. So spricht der Hersteller von Monaten. Im Smartwatch-Modus sind mit Solarunterstützung bis zu 46 Tage möglich (im Stromsparmodus und mit Solarunterstützung bis zu 550 Tage). Im GPS-Modus ist die Akkulaufzeit entsprechend niedriger. Enduro 2 verfügt über ein 1,4 Zoll Display mit Solarunterstützung, verglichen mit dem fast 2 Zoll Display der Apple Watch Ultra, welches eine Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits erreichen kann.

Die Apple Watch Ultra verfügt darüberhinaus über eine Vielzahl an Sensoren, darunter die Möglichkeit, ein EKG zu erstellen, den Blutsauerstoffgehalt zu messen, Warnungen für hohe und niedrige Herzfrequenzen und einen neuen Körpertemperatursensor, der sich auf die Gesundheit von Frauen konzentriert.

We measure battery life in months. Not hours. #Enduro2 pic.twitter.com/OcTLdpvHV6

— Garmin (@Garmin) September 8, 2022