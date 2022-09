Vergangenen Mittwoch hat Apple neue Produkte vorgestellt. Im Rahmen des „Far out“-Events präsentierte der Hersteller das iPhone 14, iPhone 14 Pro, die Apple Watch Ultra, Apple Watch 8, Apple Watch SE 2 sowie die neuen AirPods Pro 2. Begleitend zur Keynote versuchen verschiedene Hersteller auf den Apple Zug aufzuspringen.

Samsung lästert über fehlende Innovationen beim iPhone 14

Bereits vor dem Apple Event meldete sich Samsung in einem kurzen Clip zu Wort und lästerte über fehlende Innovationen beim iPhone 14. Garmin hatte es hingegen auf die Apple Watch Ultra abgesehen und nun ist wieder Samsung an der Reihe.

Samsung setzt seine Kampagne gegen Apple auf Twitter fort. Mit verschiedenen Tweets möchten die Südkoreaner erneut auf fehlende Innovation beim iPhone 14 aufmerksam machen. Dabei werden unter anderem das Kamerasystem sowie die fehlende Möglichkeit, dass man das iPhone nicht zusammenklappen kann, thematisiert.

So heißt es in den Tweets unter anderem „What the Flip, Apple?“ und „What´s the hold on the Fold, Apple?“. Damit zielt Samsung darauf ab, dass das Unternehmen klappbare Smartphones anbietet, Apple hingegen nicht. In einem dritten Tweet heiß es „48 Megapixels? You´re Almost here, Apple!“. Damit möchte Samsung zum Besten geben, dass man bereits seit 2 Jahren 6 Monaten und 4 Tagen eine 108 Megapixel Kamera bei Smartphones anbietet.

Seit vielen Jahren veröffentlicht Samsung regelmäßig Clips, Tweets etc., um Apple aufs Korn zu nehmen. Mal sind die Aktionen lustig und mal weniger lustig. Auf Dauer wird es zumindest langweilig, insbesondere dann, wenn Samsung Apple kritisiert und wenig später den selben Weg einschlägt.