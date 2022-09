Im Laufe des heutigen Abends hat Apple neue Beta zu iOS 16.1 und iPadOS 16.1 veröffentlicht. Mit der finalen Freigabe ist im kommenden Monat zu rechnen. Ob dann bereits der Support von Matter an Bord sein wird, ist nicht offiziell bestätigt. Allerdings Legt das kommende X.1 Update den Grundstein dazu, zumindest die aktuelle Beta.

Anwender, die die neueste Beta von iOS 16.1 und iPadOS 16.1 installieren, werden in den Einstellungen einen neuen Menüpunkt entdecken. Dieser hört schlicht und einfach auf den Namen „Matter Zubehör“. Dies impliziert, dass Apple die Unterstützung für den neuen Smart Home Standard intensiv vorbereitet.

Wenn man auf den Menüpunkt „Matter Zubehör“ tippt, wird vorgeschlagen, dass alle Matter-Zubehörteile angezeigt werden, die einem kompatiblen Dienst hinzugefügt wurden. „Diese können mit einer App, die Matter unterstützt, auch zu zusätzlichen Diensten hinzugefügt werden“, heißt es im Text.

iPadOS 16.1 has a new Matter Accessories option menu in Settings pic.twitter.com/iqVsfP209r

— Aaron Zollo (@zollotech) September 14, 2022